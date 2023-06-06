Три исторических здания хотят изъять у собственника в Нижнем Новгороде. Фото: УГО ОКН Нижегородской области.

Три ОКН собираются изъять у собственника в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГО ОКН Нижегородской области.

Речь идет о «Жилом флигель купца Ассона Немчинова», по улице Нижегородской, дом №17, здании по адресу улица Нижегородская, дом № 19/29, а также о жилом доме на улице Ярославской, дом №13. По информации ведомства, собственник не проводил работы по сохранению зданий. В связи с этим, ОКН пришли в неудовлетворительное состояние.

Региональное УГО ОКН по Нижегородской области подало иск в Нижегородский районный суд, для изъятия объектов у собственника для их последующего восстановления.