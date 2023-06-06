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НовостиОбщество6 июня 2023 15:37

Иллюминация появится на нижегородской телебашне в день рождения Пушкина 6 июня

Подсветка будет работать с 21:00
Елизавета КОПЫЛОВА
Иллюминация появится на нижегородской телебашне в день рождения Пушкина

Иллюминация появится на нижегородской телебашне в день рождения Пушкина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специальная иллюминация украсит нижегородскую телебашню в Пушкинский день, который отмечают 6 июня. Об этом сообщает областной радиотелевизионный передающий центр.

6 июня 1799 года родился великий русский поэт Александр Пушкин. В честь этого события филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» совместного с областным министерством культуры организуют праздничную подсветку на нижегородской телебашне, которая будет работать с 21:00 до полуночи.

По информации, иллюминация будет в виде изображения гусиного пера и чернильницы, как символ литературного творчества. На световом панно появится портер самого Пушкина, а на медиаэкране будут цитироваться известные стихотворные строки: «Чувства добрые я лирой пробуждал» и «Я помню чудное мгновенье».