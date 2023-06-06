ФНС хочет признать банкротом нижегородский бутик люксовой одежды «Интермода» Фото: Яндекс.Карты

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве бутика люксовой одежды «Интермода» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Как отмечается, сотрудники ФНС решили, что магазин использовал фиктивный документооборот с номинальными контрагентами для ухода от налогов по схеме дробления бизнеса. По расчетам налоговиков, компания должна 75,2 млн рублей налоговых доначислений, пеней и штрафов за 2014–2016 годы, компанию заподозрили в фиктивном документообороте с девятью контрагентами. В общей сложности «Интермоде» насчитали 432 млн рублей задолженности.

Суды частично подтвердили подозрения ФНС. Сумма требований была в итоге снижена втрое, а часть долга была погашена в рамках прекращенного уголовного дела.

Как заявляют представители бутика, им осталось выплатить около 23 млн рублей. В ближайшие месяцы они поэтапно все закроют.

В итоге, арбитражный суд отложил заседание, для того чтобы юристы налоговой службы ознакомились с позицией ответчика по поводу банкротства и сверку расчетов внутри ФНС.