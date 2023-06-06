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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:06

ФНС хочет признать банкротом нижегородский бутик люксовой одежды «Интермода»

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать заявление ФНС
Елизавета КОПЫЛОВА
ФНС хочет признать банкротом нижегородский бутик люксовой одежды «Интермода»

ФНС хочет признать банкротом нижегородский бутик люксовой одежды «Интермода»

Фото: Яндекс.Карты

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве бутика люксовой одежды «Интермода» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Как отмечается, сотрудники ФНС решили, что магазин использовал фиктивный документооборот с номинальными контрагентами для ухода от налогов по схеме дробления бизнеса. По расчетам налоговиков, компания должна 75,2 млн рублей налоговых доначислений, пеней и штрафов за 2014–2016 годы, компанию заподозрили в фиктивном документообороте с девятью контрагентами. В общей сложности «Интермоде» насчитали 432 млн рублей задолженности.

Суды частично подтвердили подозрения ФНС. Сумма требований была в итоге снижена втрое, а часть долга была погашена в рамках прекращенного уголовного дела.

Как заявляют представители бутика, им осталось выплатить около 23 млн рублей. В ближайшие месяцы они поэтапно все закроют.

В итоге, арбитражный суд отложил заседание, для того чтобы юристы налоговой службы ознакомились с позицией ответчика по поводу банкротства и сверку расчетов внутри ФНС.