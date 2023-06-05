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НовостиОбщество5 июня 2023 10:13

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду запустят 3 июля

Вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам
Мария СОРОКИНА
Первый рейс запланирован на 3 июля.

Первый рейс запланирован на 3 июля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиарейсы в Хургаду будут осуществляться из международного аэропорта имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде в рамках летнего расписания. Как сообщает пресс-служба аэропорта, первый рейс запланирован на 3 июля, далее вылеты будут осуществляться дважды в неделю.

- По понедельникам – ночные рейсы с вылетом из Нижнего Новгорода в 0:05 и прибытием на побережье Красного моря в 05:15, а по пятницам – дневные с отправлением из Нижнего Новгорода 12:15 и прибытием в Хургаду в 17:25. Время указано местное для каждого аэропорта, - говорится в информационном сообщении.

Билеты доступны в составе готовых туров. Более подробную информацию можно получить в нижегородских турагентствах.