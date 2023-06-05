Победителем конкурса “Особый учитель — для особого ребенка” стал Мининский университет

Мининский университет получил грант в размере 850 тысяч рублей, став победителем конкурса “Особый учитель - для особого ребенка”. Организатор конкурса - благотворительный фонд “ВТБ-Страна”. В Год педагога и наставника гранты на поддержку педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, оставшимися без попечения родителей, также получили еще 9 проектов из Москвы, Владимирской, Ульяновской, Костромской областей и Республики Башкортостан.

Преподаватели кафедры специальной педагогики и психологии факультета психологии и педагогики Мининского университета в рамках проекта проведут курсы повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Они рассчитаны на педагогов, воспитателей и психологов за пределами Приволжского федерального округа. Всего обучение пройдут более 200 специалистов.

“Преподаватели Мининского университета уже обучили коллег из Нижегородской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей, Республики Марий-Эл. Благодаря гранту у нас появилась возможность поделиться лучшими практиками организации специального и инклюзивного образования с педагогами из других регионов, в первую очередь с теми, где наблюдается острый кадровый дефицит”, - рассказал ректор Виктор Сдобняков.

Обучение на курсах повышения квалификации пройдет в формате выездных мероприятий и представляет собой модульный конструктор, поэтому будет доступно и полезно как для опытных специалистов, так и для новичков. Основная идея проекта - расширить границы традиционных форм и методов реализации дополнительных образовательных программ в области коррекционной педагогики и психологии. Старт проекта запланирован на сентябрь 2023 года.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина