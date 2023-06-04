Опасная брусчатка у Нижегородского кремля оказалась техническим проездом. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Опасная дорожка у Нижегородского кремля является техническим проездом. Об этом сообщили в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Ранее в социальных сетях нижегородцы рассказывали о появлении у стен Нижегородского кремля брусчатки, которая может быть опасной для пешеходов.

– Дорожка ближе к стене и башням на участке от Зачатьевской до Борисоглебской башни выложена газонной тротуарной бетонной плиткой и является по большей части техническим проездом для спецтехники, предназначенной для уборки и обслуживания территории. После завершения озеленения бульвара отверстия газонной брусчатки заполнят землей и засеют травой, – пояснили в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Когда зеленая плитка сольется с газоном, облик территории Кремля будет более гармоничен.

А основная пешеходная дорожка, выложенная бетонной и гранитной брусчаткой, находится ниже по склону. Она проходит через Зачатьевскую башню и выходит на Чкаловскую лестницу.

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