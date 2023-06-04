Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Заседания клубов работодателей пройдут в филиалах Нижегородского центра занятости населения. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.
6 июня с 10.00 до 12.00 запланировано мероприятие в Сергачском филиале, с 13.00 до 14.00 – в Кстовском филиале.
7 июня с 10.00 до 12.00 состоится заседание в Балахне.
8 июня с 9.00 до 16.00 пройдет встреча работодателей в Сарове, а с 15.00 до 16.00 – в Дзержинске.
На заседаниях кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних граждан на квотируемые рабочие места, а также использование единой цифровой платформы «Работа в России».
– Участникам расскажут о субсидировании на трудоустройство отдельных категорий граждан, временном переводе работников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах, – отмечают представители управления по труду и занятости населения Нижегородской области.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!