Нижегородский ФК «Пари НН» обыграл «Химки» со счетом 2:0. ФОТО: нижегородский футбольный клуб в социальной сети ВКонтакте

В заключительном матче Мир РПЛ-2022/2023 нижегородский ФК «Пари НН» обыграл «Химки» со счетом 2:0. Игра состоялась 3 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице нижегородского футбольного клуба в социальной сети ВКонтакте.

Игру открыл крайний защитник Дмитрий Стоцкий. Первый гол в ворота «Химки» он забил на 34 минуте.

Со счетом 1:0 в пользу Нижнего Новгорода завершился первый тайм.

Второй гол и победу «Пари НН» приносит защитник Кирилл Гоцук на 83 минуте второго тайма.

Отметим, 6 и 9 июня «Пари НН» ждут стыковые матчи со столичной «Родиной».

Напомним, футбольный клуб «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Пари-НН» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

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