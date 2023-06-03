Дожди и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 3 и 4 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и сильный ветер ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области 3 и 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дожди, местами сильные, прогнозируются в ближайшие три часа. Они продлятся до конца дня и сохранятся утром 4 июня. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

В этот период повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и обрывом ЛЭП. Также возможно увеличение числа ДТП.

Напомним, с 3 по 5 июня местами по Нижегородской области ожидается чрезвычайный 5 класс пожароопасности лесов и торфяников. Кроме того, высокий 4 класс пожароопасности сохранится.

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