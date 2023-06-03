Чрезвычайный класс пожароопасности ожидается в Нижегородской области с 3 по 5 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайный 5 класс пожароопасности лесов и торфяников ожидается местами по Нижегородской области с 3 по 5 июня. Кроме того, высокий 4 класс пожароопасности сохранится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Вероятность возникновения природных пожаров в этот период повышается. Количество очагов и площадей лесных пожаров также может увеличиться. Кроме того, возможно распространение огня на деревни, села и объекты экономики.

МЧС рекомендует нижегородцам не посещать леса в период высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также не жечь мусор на садовых и дачных участках и вблизи леса.

– При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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