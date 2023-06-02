«Волгаэнерго» организовала праздник для детей реабилитационного центра «Солнышко»

«Волгаэнерго» организовала праздник, приуроченный к началу летних каникул для детей ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода.

Праздничное мероприятие прошло в тематике циркового представления. Главными персонажами праздника стали клоун по имени «Клоун» и клоунесса «Лили». Цирковые аниматоры устроили для ребят настоящий праздник, провели зажигательные конкурсы и веселые старты. Организаторами была подготовлена зона аквагрима и уголок по производству сладкой ваты. Также дети с удовольствием фотографировались с двухметровым Львом.

«Мы с девочками сразу пошли на аквагрим, я выбрала рисунок в виде ромашки – он яркий и красивый. Потом сама попробовала сделать сладкую вату, поучаствовала во всех конкурсах. Сегодня у нас было очень весело!» – рассказала воспитанница центра Кристина Чернова.

Воспитанники центра – это дети от 3 до 18 лет, находящиеся как на полном, так и на дневном стационаре. Учреждение осуществляет непрерывный процесс реабилитации ребенка и его ближайшего окружения на ранних стадиях возникновения семейных проблем.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"