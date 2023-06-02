Дмитрий Чернышенко бросил на пол новый планшет российского производства

После краш-теста гаджет продолжил работать. Фото: Александр ГЛУЗ

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко публично провел краш-тест нового планшета российского производства. Как сообщает ТК «Звезда», премьер-министр России Михаил Мишустин и его заместитель приняли участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. На одном из стендов Мишустину продемонстрировали возможности нового планшета российского производства.

- Он чуть-чуть тяжелее, но лиха беда — начало! - заметил председатель правительства.

Никак не комментируя свои действия, Дмитрий Чернышенко взял планшет из его рук и одним движением швырнул на пол. Таким способом он показал, что увеличенный вес гаджета связан с его противоударными характеристиками. После падения планшет продолжил работать в обычном режиме.

- Ну не надо так делать, - сказал Мишустин.

В ответ на это ему объяснили, что в быту люди нередко роняют устройства на пол и это нормально.