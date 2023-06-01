Премьер Мишустин анонсировал на ЦИПРе новый закон о доступе IT-разработчиков к госконтрактам

Анонсирован новый закон о доступе IT-разработчиков к госконтрактам. ФОТО: Кира Мишина.

В России будет принят закон, облегчающий доступ к контрактам государственных компаний отечественных IT-разработчиков. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита на конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде.

- Сейчас мы планируем облегчить нашим разработчикам доступ к контрактам государственных компаний – крупных отраслевых заказчиков. Для этого они должны получить статус системно значимых, тогда смогут работать без конкурсных процедур. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную Думу, - отметил премьер-министр.

По его словам, цифровые решения имеют ключевое значение для промышленного сектора.

- В мире идёт жёсткая конкуренция за обладание высокими технологиями. По сути, это вопрос национальной безопасности, - отметил Михаил Мишустин. - Главой государства поставлена задача достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения. Для этого необходимо построить сильную ИТ-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета.