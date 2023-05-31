Губернатор Роман Старовойт и Игорь Маковский обсудили работу энергокомплекса курского приграничья

Состоялась встреча губернатора Курской области Романа Старовойта и генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, где обсуждались вопросы охраны объектов электросетевой инфраструктуры. В зоне особого внимания – территория шести районов электрических сетей, расположенных в непосредственной близости с границей.

Руководитель энергокомпаний рассказал, что благодаря налаженному взаимодействию с Правительством региона, энергетики максимально оперативно приступают к аварийно-восстановительным работам после огневого воздействия на энергообъекты. Сотрудники «Курскэнерго» выезжают в зону ликвидации аварии на специальных бронеавтомобилях, экипированные бронежилетами и касками.

«Угрозы растут, и мы отвечаем на эти вызовы должным образом. Комплекс мер по защите энергообъектов и безопасности персонала, реализованный в предыдущем году, был значительно расширен и усилен. Это позволяет нам обеспечивать надежность электроснабжения как приграничья, так и всего региона в целом, а самое главное – защищать жизнь и здоровье наших людей», – подчеркнул Игорь Маковский.

Глава региона в свою очередь отметил, что в условиях высокого уровня террористической опасности энергетики продолжают работать, оперативно реагируя на сигналы о нарушениях энергоснабжения, и уже готовят энергокомплекс к предстоящей зиме.

«Самое важное для Курской области как приграничного региона сегодня – обеспечение безопасности, в том числе энергетической. Филиал «Курскэнерго» на высоком уровне справляется с поставленными задачами, обеспечивая приграничье электроэнергией и, наряду с этим, поддерживая стабильную жизнь в регионе и вкладываясь в развитие», – заявил Роман Старовойт.