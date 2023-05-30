Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 8:03

Глава СК Бастрыкин заинтересовался информацией о вырубке деревьев на нижегородской аллее

Деревья планируют вырубить в Приокском районе из-за прокладки газопровода
Павел МАЙОРОВ
Глава СК Бастрыкин заинтересовался информацией о вырубке деревьев на нижегородской аллее

Глава СК Бастрыкин заинтересовался информацией о вырубке деревьев на нижегородской аллее

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о вырубке деревьев на аллее в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Жительница Приокского района обратилась в Информационный центр и сообщила, что администрация планирует вырубку деревьев в жилой зоне из-за прокладки газопровода. Нижегородцы выступают против этого, так как на аллее высажено более 370 деревьев, часть которых – ценные породы. Жители обращались в администрацию Приокского района, но это не дало никаких результатов.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову провести процессуальную проверку в связи с поступившим сообщением и доложить о ее результатах.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен