Глава СК Бастрыкин заинтересовался информацией о вырубке деревьев на нижегородской аллее Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о вырубке деревьев на аллее в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Жительница Приокского района обратилась в Информационный центр и сообщила, что администрация планирует вырубку деревьев в жилой зоне из-за прокладки газопровода. Нижегородцы выступают против этого, так как на аллее высажено более 370 деревьев, часть которых – ценные породы. Жители обращались в администрацию Приокского района, но это не дало никаких результатов.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову провести процессуальную проверку в связи с поступившим сообщением и доложить о ее результатах.

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