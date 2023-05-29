Пять миллионов рублей на квартиру выиграл нижегородец в лотерею Фото: Даниил ОПАРИН

Пять миллионов рублей выиграл житель Нижнего Новгорода в лотерею. Об этом сообщает организатор.

Как отмечается, Евгений Куклаев работает главным специалистом в компании по строительству атомных станций. О своем выигрыше он даже не подозревал. Уже полтора года он приобретает лотерейные билеты, однако на этот раз нижегородец решил сам вытянуть билет, а не просить продавца выбрать за него.

Оказалось, что билет выигрышный, на сумму пять млн рублей.

-Вместе с женой позвонили на горячую линию «Столото». Когда оператор подтвердила выигрыш и поздравила, началась стадия принятия происходящей ситуации, а супруга от радости даже лицо руками прикрыла, - делится эмоциями счастливчик.

Известно, что приз мужчина хочет забрать в денежном эквиваленте, а на что потратит его, пока не знает.