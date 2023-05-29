Мэр Дзержинска поручил восстановить работу Почетного караула у Вечного огня. Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Мэр Дзержинска Иван Носков дал поручение восстановить работу Почетного караула у Вечного огня в Дзержинске. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава города отметил, что раньше это было почетно, ведь в караул брали только лучших старшеклассников.

-Хорошо помню, как сам школьником стоял в Почетном карауле у Вечного огня. Люди проходят мимо, смотрят, а ты стоишь гордый, важный, серьезный! – добавил Иван Носков.

Он отметил, что это мотивировало школьников учиться, больше развиваться, изучать историю.

Отмечается, что первыми в Почетный караул станут юнармейцы, так как им это ближе и интересней. Позже будут привлечены другие молодежные и школьные объединения.