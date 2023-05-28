15-летний школьник пропал по дороге из Кстовского района на Автозавод. Фото: группа ПСО «Волонтер» во «ВКонтакте».

15-летний школьник ехал на такси из Кстовского района на Автозавод и пропал. Об этом сообщили в группе ПСО «Волонтер» во «ВКонтакте».

Как отмечается, Дима Зимаев ехал в 02:00 28 мая из села Новые Ключищи в Автозаводский район Нижнего Новгорода.

Известно, что рост школьника 165 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза серые и подростковая бородка. Мальчик был одет в черную олимпийку, черную бейсболку, черную футболку с коричневым рисунком, черные штаны с желтыми надписями и черными кроссовками. С собой у подростка был черный рюкзак и солнцезащитные очки.

Если вы обладаете информацией по местонахождению подростка, можно позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7-950-605-40-76 Ольга (Фиона). Любую информацию можно сообщить также по номеру 8(831) 291 – 51 – 51 или 102.