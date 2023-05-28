Нижегородцам предлагают обсудить концепцию благоустройства парка 1 Мая. Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области.

Нижегородцам предлагают проголосовать за будущее парка 1 Мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий опрос проводит Институт развития городской среды Нижегородской области.

Первая встреча уже успешно прошла, где жителям Канавинского района представили концепцию благоустройства парка. В мероприятии поучаствовало более 50 канавинцев, резидентов парка и другие горожане.

- На встречу пришла только часть заинтересованных пользователей и текущих резидентов парка. Поэтому в скором времени планируется провести еще несколько мероприятий для обсуждения и всестороннего и объективного сбора «обратной связи» по предварительной концепции, - заявили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Оставить свое мнение нижегородцы могут и через онлайн-форму.