Филиал «Нижновэнерго» переведен в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с сильным дождем и грозой филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» переведен в режим повышенной готовности. К ликвидации последствий непогоды готовы 237 бригад энергетиков: 885 специалистов и 383 единицы техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости в филиале подготовлено 309 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра,проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.