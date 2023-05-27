Губернатор Нижегородской области предложил расширить понятие утилизации ТКО. ФОТО: фонд «Росконгресс»

Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин предложил расширить понятие утилизации твердых коммунальных отходов. С инициативой он выступил на пленарном заседании X Невского международного экологического конгресса 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин предложил понятие «утилизация» дополнить компостированием и производством топлива. Кроме того, он отметил, что необходимо более широкое вовлечение общественности в проблему экологии. Ведь только поддержка граждан поможет в реализации экологической политики.

Губернатор Нижегородской области также отметил важность экологической тематики для регионов.

– Для нас экология, охрана окружающей среды, природоохранная деятельность, безусловно, – приоритет. Мы выполним все те поручения, которые поставил президент России, в частности, достигнем уровня утилизации отходов в 50 процентов, – сказал Глеб Никитин.

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