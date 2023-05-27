Андрей Саносян и Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме «Деловой России» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме «Деловая Россия», который состоялся в День российского предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума и отметил, что одним из важнейших факторов стабильности общества, а также технологического, промышленного, культурного и ценностного суверенитетов является развитие исторических и новых традиций отечественного предпринимательства.

– Деловые объединения, в том числе «Деловая Россия», играют важнейшую роль в формировании стратегии развития страны и, в частности, Нижегородской области. Только совместная работа властей и бизнеса способна обеспечить стабильный рост экономики, качества жизни в регионе, –прокомментировал Андрей Саносян.

«Деловая Россия» организует запуск инвестиционного стандарта для регионов вместе с субъектами Федерации и муниципалитетами.. Стоит отметить, что в федеральном форуме приняли участие представители 89 регионов России.

– Сегодня в ходе форума были затронуты темы, касающиеся действующих мер поддержки бизнеса, новых возможностей как для внутренних, так и для внешних инвесторов, а также вопросы силового давления на бизнес. Хочу подчеркнуть, что прямой диалог между предпринимательским сообществом и властью важен на всех уровнях, – сказал Павел Солодкий.

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