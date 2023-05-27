Сеть арт-резиденций появится в Нижегородской области в июне 2023 года. ФОТО: АНО «Центр 800»

Связанная сеть арт-резиденций появится в Нижегородской области. Она объединит художников, деятелей искусства и экспертов со всей страны. Об этом сообщает инициатор создания сети АНО «Центр 800» со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.

По словам Олега Берковича, сеть арт-резиденций станет поддержкой для арт-сообщества. Благодаря креативным пространствам количество резидентов увеличится. Они смогут обмениваться друг с другом опытом и создавать актуальные социокультурные проекты. Планируется, что в рамках проекта резиденты будут включены в культурную жизнь региона.

Арт-резиденциями в Нижнем Новгороде станут галерея 9Б, студия «Тихая», галерея Futuro, ЦСИ Терминал, Dreamlaser и мастерские художников. Кроме того, проект реализуется в Ворсме, Городце, Арзамасе и Выксе.

– Арт-резиденции в регионе пройдут в несколько волн, с июня по октябрь, – отмечает директор АНО «Центр 800» Софья Юдина. – Планируется, что резидентами станут около 20 человек со всей страны, а по итогам проекта состоится финальная выставка арт-резиденций.

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