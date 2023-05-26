Пробки в 10 баллов парализовали Нижний Новгород вечером 26 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромные заторы образовались в Нижнем Новгороде вечером в пятницу, 26 мая. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов из 10 возможных.

К 16 часам встали все основные городские магистрали. Многие нижегородцы устремились за город, к тому же дорожную обстановку усложнил ливень, который принимался несколько раз за день.

Самая длинная пробка растянулась по всему городу на 17 километров от гипермаркета «Леруа Мерлен» на Московском шоссе по улице Кузбасской, Новикова-Прибоя, Мызинскому мосту и проспекту Гагарина до самой деревни Ольгино.

Большой затор наблюдается на Московском шоссе – от «Леруа» до Сормовского поворота транспорт еле движется.

Красным цветом на карте подсвечены проспект Гагарина в обе стороны, улицы Ванеева, Ошарская, Нижневолжская набережная, все мосты по направлению к заречной части, а также район площади Комсомольской, Стрелки и центр Сормова. Ситуацию осложняет большое число мелких и не очень ДТП.