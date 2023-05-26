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НовостиОбщество26 мая 2023 13:45

На ремонт улицы Большой Покровской направят 91,4 млн рублей

Также здесь будет выполнено озеленение
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Этот участок был отремонтирован в 2018 году.

Этот участок был отремонтирован в 2018 году.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На ремонт покрытия участка улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде направят более 90 млн рублей. Речь идет о пешеходной территории между площадью Минина и улицей Октябрьской, пишет NewsRoom24 со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать гранитную плитку, заменить лотки ливневок, а также выполнить озеленение – согласно контракту, здесь должно появиться 15 яблонь.

Максимальная цена контракта составляет 91,4 млн рублей, заказчиком выступает администрация Нижегородского района. Подрядчик будет определен 21 июня. Сам ремонт должен занять не более 45 дней.

Напомним, участок Большой Покровской от площади Минина до улицы Октябрьской был облагорожен в 2018 году к Чемпионату мира по футболу. Брусчатку тогда заменили на гранитное покрытие, установили малые архитектурные формы, посадили новые деревья.