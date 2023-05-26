Рабочие жестоко избили крановщика на стройке в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде толпа строителей избила крановщика, который отказался работать во время сильного ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

По словам очевидца, 24 мая около 22.00 15 строителей дома по улице Касьянова избивали и пинали машиниста башенного крана. Причиной такого жестокого поведения рабочих стал отказ крановщика нарушать технику безопасности и работать во время сильного ветра.

Мужчину избили до такой степени, что тот не мог даже подняться. Его друг вызвал скорую помощь. Однако, когда врачи приехали, рабочие не пустили их на объект.

Только около 2.00, после второго вызова скорой, когда на место уже приехали сотрудники полиции, пострадавшему помогли, а после доставили в больницу.

– Сотрудники полиции ОП5 УМВД России по Нижнему Новгороду проводят проверку по факту причинения телесных повреждений гражданину, доставленному в одно из медицинских учреждений города. Обстоятельства произошедшего уточняются, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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