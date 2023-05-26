«Волгаэнергосбыт» сообщает о выставлении отдельных квитанций за отопление и электроснабжение

«Волгаэнергосбыт» напоминает жителям Автозаводского и Ленинского районов об отдельных квитанциях за отопление. Об этом ГК «Волгаэнерго» сообщил нижегородцам в своем телеграм-канале.

Раньше эта услуга выставлялись в едином платежном документе ООО «Центр-СБК», а сейчас квитанция за отопление приходит вместе с расчетом за электричество.

Особое внимание обращаем на автоплатеж. Во избежание просрочки, его необходимо перенастроить на поставщика ООО «Автозаводская ТЭЦ» по отдельной квитанции.

Будьте внимательны с платёжными квитанциями, чтобы не допустить просрочку платежей. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 243-04-14.

Фото: «Волгаэнергосбыт»