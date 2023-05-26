Ветер до 19 метров в секунду ожидается в Нижегородской области с 26 по 27 мая
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сильный ветер ожидается по Нижнему Новгороду и области в ближайшие два часа. Он сохранится ночью и утром 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» порывы южного ветра могут достигать до 14-19 метров в секунду.
В это время повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрыв ЛЭП и линий связи, обрушение строительных кранов, крыш зданий и падение деревьев.
– Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, – рекомендует ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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