Мастер-класс для воспитанников дзержинского Эколого-биологического центра прошел в дендропарке им. Ильяшевича

25 мая на территории особо охраняемой природной территории дендропарка имени И.Н. Ильяшевича прошли лекторий и мастер-класс для воспитанников Эколого-биологического центра города Дзержинска. Специалисты-дендрологи ООО «Экострой», выполняющие обследование растений дендропарка, рассказали о своей работе ученикам 7-11 классов.

«Дзержинский дендропарк – уникальный объект, созданный человеком и природой в равной степени. Вернуть к жизни этот зеленый оазис нашего города – задача важная, не простая, но выполнимая. Для этого сейчас и ведется самое тщательное дендрологическое исследование территории. Это место, где в будущем обязательно должна быть опытная площадка для практических занятий юных экологов – воспитанников Эколого-биологического центра. А уже сегодня они получили поистине уникальную возможность пообщаться, задать вопросы, поучиться у настоящих специалистов своего дела – инженеров-дендрологов. Такие живые мастер-классы, кстати, лучшая профориентация для старшеклассников», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Дендрологи продемонстрировали, как проводится инвентаризация растений, как определяется возраст деревьев, как по внешним признакам оценить состояние здоровья или вид поражения зеленых насаждений.

«Мы постарались сделать занятие для будущих экологов не только информативным, но и увлекательным. Буквально окунули ребят в нашу ежедневную производственную работу. Ребята молодцы, видно, что им интересно, они подхватывают, пробуют, задают вопросы. Очень хорошо, что на территории дендропарка планируется создание отдельной площадки для учебных занятий Эколого-биологического центра. Ребята уже сейчас готовы к полевым и практическим занятиям», – сказал инженер ООО «Экострой» Игорь Ревяко.

Практическое занятие было организовано в форме спортивной игры, в ходе которой участники двух команд должны были на время по приемникам-навигаторам найти и определить вид и параметры указанного на карте дерева, его состояние и в зависимости от этого расписать рекомендации по дальнейшим действиям с данным экземпляром. Для выполнения задачи необходимо было освоить работу со специальным оборудованием: различного типа высотомерами и рамками для измерения толщины стволов.

«Впервые попробовал измерить высоту дерева специальным прибором. Оказывается, нужно отойти от ствола на 20 метров, посмотреть определенным образом через прибор, к увиденной цифре прибавить свой рост, и получится высота. Я хочу стать экологом, поэтому для меня вся информация была очень ценной, она мне пригодится в будущем», – поделился участник мастер-класса, учащийся объединения «Экология.ру» МБУ ДО ЭБЦ Богдан Кабанов.

Практическое занятие было организовано в форме спортивной игры

В Эколого-биологическом центре Дзержинска занимаются 1402 учащихся от 5 до 18 лет. Реализуются естественнонаучная, социально-гуманитарная, техническая, художественная, туристско-краеведческая направленности. Работает 17 высокопрофессиональных педагогических работников.

В сентябре 2022 года на базе Центра открыта первая в Нижегородской области муниципальная Экостанция – специально организованное пространственно-предметное окружение, в которое входят специализированные кабинеты, уголок живой природы, виртуальные экологические тропы, учебно-опытный участок.

Напомним, работы по инвентаризации особо охраняемой природной территории дендропарка имени И.Н. Ильяшевича начались в июне 2022 года. После их завершения компанией «Экострой» будет составлен подробный план в масштабе 1:1000, включающий все элементы питомника и дендрария с прогулочными зонами.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска