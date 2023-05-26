Фото: Прямой эфир Юрия Шалабаева.

Ещё два соседских центра откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Они находятся в Канавинском и Нижегородском районах. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в прямом эфире 26 мая.

В настоящее время в городе работают 16 соседских центров, один из них открылся сегодня в Ленинском районе.

– Соседские центры – это общественные пространства, в которых нижегородцы любого возраста могут собраться для проведения досуга, для обсуждения важных вопросов, связанных с территорией, и для социальной поддержки друг друга, – рассказал и.о. директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Даниил Кормщиков. – Эту программу мы начали развивать в 2019 году, тогда были открыты первые 8 соседских центров.

Соседские центры – это пространства, оборудованные для досуга и работы. Они предназначены для проведения лекций, мастер-классов и тренингов.