Мария Иванова: «Промышленный сектор Дзержинска динамично развивается»

Выездное заседание Совета Российского Союза химиков прошло на этой неделе в Дзержинске. В заседании приняли участие первый вице-президент Российского Союза химиков Мария Иванова, глава города Дзержинска Иван Носков и руководители промышленных предприятий Дзержинска. В рамках заседания обсуждались самые актуальные вопросы предприятий химпрома и создание Центра инноваций в полимерной индустрии.

«Промышленный сектор Дзержинска динамично развивается, открываются высокотехнологичные производства. Самое главное для любого промышленного производства – это кадры, поэтому особенно серьезно сегодня мы обсуждали именно вопрос подготовки и привлечения кадров в дзержинскую промышленность, – отметила первый вице-президент Российского Союза химиков Мария Иванова. – Мы высоко оцениваем работу, которую ведет город и руководители предприятий в части создания условий для привлечения высококвалифицированных кадров. Программа «Дзержинск-100» – хороший пример для других муниципалитетов. Видно, что у Дзержинска есть четкий план действий, продуманный и взвешенный. Программа, на мой взгляд, обязательно должна быть реализована в полном объеме, и Российский Союз химиков, со своей стороны, будет способствовать ее реализации. Уверена, что должную поддержку городу окажет и Правительство региона».

В ближайшие годы на дзержинские предприятия планируют привлечь более 5 тысяч специалистов разного профиля и разных специальностей. А в перспективе, с учетом развития особой экономической зоны «Кулибин» и строительства Экотехнопарка, необходимо будет еще порядка 7 тысяч специалистов.

«Оценивая потенциальную потребность в кадрах, мы в первую очередь говорим о кадрах для промышленных предприятий. Но приток инвестиций, открытие новых производств и приток кадров в промышленность неизбежно влекут за собой и потребность в расширении и качественном улучшении других сфер – образования, досуга, общепита, спорта, культуры, ЖКХ, бытовых услуг и так далее. Сегодня промышленность и бизнес готовы развиваться, предлагать комфортные условия труда и достойный уровень заработной платы. Город, со своей стороны, готов предоставить комфортные условия жизни горожанам и готовые промплощадки инвесторам. И я надеюсь, что мы не только получим поддержку Российского Союза химиков в плане реализации программы «Дзержинск-100», но и войдем в новые федеральные проекты по привлечению кадров, которые разрабатывает и реализует Союз», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В качестве возможных решений кадровой проблемы в рамках заседания обсуждались вопросы строительства жилья для приезжих специалистов, профориентация молодежи, а также снижение проходного балла ЕГЭ для поступления на химические факультеты вузов. Эти и другие предложения по привлечению работников в отрасль РСХ планирует направить в Правительство РФ.

«Встреча, которая состоялась в Дзержинске, безусловно, важна для всех ее участников. Российский Союз химиков имеет большой опыт работы и аккумулирует лучшие российские практики, применяющиеся сегодня в химической промышленности, в том числе и в части подготовки кадров. У нас была возможность донести до экспертов наши пожелания по системным вопросам работы химпрома и получить поддержку на самом высоком уровне. Отмечу, что сейчас предприятия ассоциации «Дзержинскхимрегион» совместно с администрацией города подготовили заявку на участие города в федеральной программе «Профессионалитет», которая требует софинансирования от промышленников. Важно было донести главную мысль: мы готовы вкладываться в развитие химической отрасли и промышленности Дзержинска в целом», – отметил президент ассоциации «Дзержинскхимрегион», генеральный директор ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев.

Напомним, в 2022 в Дзержинске объем отгрузки товаров собственного производства крупных и средних организаций города увеличился на 28% относительно показателей 2021 года и составил более 163 миллиардов рублей. При этом в среднем по Нижегородской области рост составил 10%.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска