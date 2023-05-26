За отсутствие договора с региональным оператором оштрафовано предприятие

Мясокомбинат, имеющий сеть фирменных магазинов в Нижнем Новгороде, не заключил договор по обращению с твердыми коммунальными отходами на одну из торговых точек, расположенную в микрорайоне Цветы. На основании заявления регоператора, поданного ранее в органы внутренних дел, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности Звениговским районным судом Республики Марий Эл и подвергнуто штрафу в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

- Заключенный с данным юр.лицом договор содержал перечень объектов, которым оказывалась услуга по обращению с ТКО. Однако, как выяснилось, среди них не было торговой точки на улице Первоцветной, в связи с чем нами было направлена претензия в адрес предпрятия. Однако, действий по включению нового магазина в договор с его стороны не последовало, и мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, - отметил директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин.

Верховный Суд республики Марий Эл не поддержал апелляцию предпринимателя, сославшегося на основной договор, но не предоставившего аналогичный документ на конкретную торговую точку, и оставил решение районного суда без изменения. «Правонарушение, допущенное ООО мясокомбинат «Звениговский», совершено в форме бездействия, в связи с чем дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ рассмотрено правомерно», - говорится в судебном решении.

Напомним, что в части 6 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлена обязанность собственников отходов заключить договор с региональным оператором. Данная обязанность является безусловной при наличии на территории субъекта РФ выбранного оператора.

Справка

ООО «Нижэкология-НН» с 1 января 2019 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории г. Нижнего Новгорода (без Сормовского района), а также в Дзержинске и Володарском районе. В обязанности регионального оператора входят транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Регоператор является ресурсоснабжающей организацией, деятельность которого регулируется, а стоимость услуги определяется региональной службой по тарифам и Правительством Нижегородской области. Официальный сайт регоператора - http://nizhecologia-nn.ru/