Победителей Всероссийского конкурса наградили в Мининском университете

Всероссийский конкурс методических разработок “Развивая дар слова”: творческое осмысление педагогического наследия К.Д. Ушинского” прошел в Мининском университете. В нем приняли участие учителя русского языка и литературы, начальной школы, студенты, магистранты и аспиранты из 5 субъектов Российской Федерации, которые представили лучшие практики преподавания русского языка и методики обучения языковой культуре.

Конкурс приурочен к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского и Году педагога и наставника.

“Сохранение и популяризация русского языка - задача, которая стоит на федеральном уровне. Совершенствуя методики, мы с большей вероятностью сможем донести до обучающихся не только правила русского языка, но и привить любовь к русской речи и культуре. Уверен, что именно педагоги, которые совершенствуют свои профессиональные компетенции, смогут сыграть в этом нелегком процессе главную роль”, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Победителем Всероссийского конкурса стала Эльвира Талецкая - педагог с 30-летним стажем, учитель русского языка и литературы Школы с углубленным изучением отдельных предметов № 85 г.Нижний Новгород.

“Работа учителя, на мой взгляд, предполагает постоянное развитие и интерес не просто к предмету, а именно к науке, которую преподаешь. Для меня важно, чтобы обучение было увлекательным и продуктивным. Результат же измеряется не только успехами моих учеников, но и профессиональными достижениями. За свою педагогическую карьеру мне удалось подготовить трех стобалльников по русскому языку и литературе, а также стать призером и победителем множества конкурсов профессионального мастерства. Конкурс разработок от Мининского университета один из них. Спасибо руководству вуза за то, что поддерживают тесную связь с педагогическим сообществом региона, выступают организаторами конкурсов для учителей и просто всегда поддерживают наши инициативы”, - поделилась Эльвира Талицкая.

Среди призеров конкурса - педагоги из Нижегородской, Новосибирской, Липецкой областях и Алтайского края.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина