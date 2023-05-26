137 дзержинских школьников приняли участие в торжественной церемонии «Олимп»

Традиционно в конце учебного года в Дзержинске награждают победителей и призеров всероссийских соревнований, конкурсов и олимпиад. В этот раз торжественная церемония «Олимп» прошла для 137 учеников 1-11 классов. В рамках мероприятия было озвучено имя «Ученика года – 2023». Почетное звание получила выпускница гимназии № 38 Софья Ожиганова, ставшая в этом году призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Всех школьников, поднявшихся на «Олимп», поздравил лично глава города Дзержинска Иван Носков.

«Вы все хорошо потрудились в этом учебном году. Приняли участие во многих престижных олимпиадах, конкурсах и конференциях, достойно представляли себя и наш город за его пределами и сегодня абсолютно заслуженно поднялись на «Олимп». Каждым из вас гордятся не только мамы, папы и учителя, но и весь Дзержинск, молодцы! Тем, кто продолжает учебу, желаю не сбавлять темпов и дальше брать верх в самых сложных олимпиадах, выпускникам – удачно сдать все экзамены и поступить туда, куда и мечтали. Отдельные слова благодарности учителям, которые, по названию одной из сегодняшних номинаций, отдают сердце детям. В этих словах – вся ваша работа и, наверное, вся жизнь», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Самыми массовыми в 2023 году стали номинации «Покорители олимпийских вершин» и «Зажги свою звезду». В их рамках памятными подарками были награждены победители и призеры олимпиад федерального и регионального уровней: Всероссийской олимпиады школьников, Северо-Восточной олимпиады, межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи - будущее науки», всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», физико-математической олимпиады школьников «РОСАТОМ» и других.

«В конкурсах я начала участвовать еще в начальной школе. Сначала это были научно-практические конференции, с 4 класса в моей жизни появилась Всероссийская олимпиада школьников, потом межвузовские олимпиады. Самой дорогой своей победой считаю призерство в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку, потому что шла к ней на протяжении шести лет. Этот предмет у нас в школе не преподается, поэтому готовилась самостоятельно, тренировала говорение вместе с китайским преподавателем. Культура Китая меня восхищала с самого детства, в иероглифах я вижу красоту и логику. Поводом же к изучению стала поездка в лингвистический лагерь. Думаю, что в будущем хочу заниматься регионоведением Китая или стать переводчиком», – поделилась обладатель звания «Ученик года – 2023» Софья Ожиганова.

Награды в четырех номинациях школьникам и их педагогам также вручили заместители главы города Сергей Федоров и Ольга Палеева, депутаты городской Думы Олег Богданов и Ринат Реймов и председатель Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин. «Поздравляю самых умных и талантливых юных дзержинцев и желаю в дальнейшем держать курс только на победу! Вами гордятся ваши учителя, родители, одноклассники, весь Дзержинск. Так держать!» – обратился к участникам мероприятия Олег Богданов.

Всех школьников, поднявшихся на «Олимп», поздравил лично глава города Дзержинска Иван Носков

В рамках номинации «Орбита творчества» награды получили победители и призеры различных творческих конкурсов. Среди них – команда школьного телевидения «20ТВ» школы № 20, ставшая победителем Международного фестиваля «ТехноСтрелка» по направлению «Проморолик», и детский образцовый коллектив ансамбль танца «Сюрприз».

«Наша студия появилась в 2021 году. Сначала освещали жизнь внутри нашей школы № 20, рассказывали о праздниках, образовательных событиях, брали интервью у учителей. Но довольно быстро этого стало мало, и мы вышли на городской уровень, познакомились со многими людьми, стали участвовать в конкурсах. Самая наша крупная победа – это, конечно, «ТехноСтрелка»! Спасибо главе города Ивану Николаевичу Носкову за постоянную поддержку и за награду в конце года, для ребят это очень важно! Спасибо за ценный опыт телекомпании «Дзержинск», депутату Евгению Минервину за поддержку и, конечно, нашей школе!» – сказала руководитель студии «20ТВ» Ольга Зелинская.

Также в рамках «Олимпа» был отмечен 21 преподаватель, подготовивший победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 3-х и более победителей или призеров региональных, межрегиональных олимпиад, конкурсов, фестивалей федерального уровня. Это учителя школ №№ 2, 7, 12, 22, 23, 27 и гимназии № 38.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска