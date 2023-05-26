Нижегородский водоканал восстанавливает благоустройство территории на Мещерском бульваре

С конца 2022 года на интервале: ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3 велись работы по санации самотечного канализационного коллектора. В мае основные работы были завершены, и подрядчик приступил к восстановлению благоустройства на санируемом участке.

В ноябре велись подготовительные работы по промывке коллектора, удалению шламовых отложений, понижению уровня стока, монтажу и наладке оборудования. Санация производилась с декабря 2022 года по май 2023. Реконструкция железобетонного канализационного трубопровода выполнялась с помощью конструкционного профиля из ПВХ «СПИРАТЕХ» методом спиральной навивки. Данная технология позволяет осуществлять бестраншейное восстановление трубопроводов больших и нестандартных диаметров, так как новая пластиковая труба формируется внутри существующей железобетонной. Реконструкция проводилась без вывода объекта из эксплуатации исключительно ночью, когда уровень канализационных стоков падал до минимума.

«Мещерский коллектор имеет для города исключительно важное значение, так как принимает стоки сразу из трёх районов: Сормовского, Московского и Канавинского. Благодаря санации удалось увеличить срок его службы до 30 лет и исключить риск возникновения аварийной ситуации на данном отрезке. Сейчас подрядчик восстанавливает здесь благоустройство. Для нас очень важно сдать городу и его жителям эту территорию в том виде, в каком она была до начала наших работ: с удобными тротуарами, велодорожками и освещением. В данном случае АО «Нижегородский водоканал» отвечает не только за качественное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, но и за сохранение комфортной городской среды для нижегородцев», – подчеркнул заместитель директора по строительству Департамента строительства АО «Нижегородский водоканал» Сергей Пичугин.

Благоустройство проводится после масштабной реконструкции коллектора

Теперь подрядной организации предстоит восстановить благоустройство территории вдоль Мещерского озера в том виде, в каком оно находилось до реконструкции: замостить тротуар плиткой, уложить велоджорожки, установить бордюры, восстановить освещение.

«Нашей компанией была проведена масштабная работа по реконструкции коллектора на Мещерском бульваре. Для санации был использован ПВХ профиль отечественного производства, полосы которого скреплялись механическим двойным замком с уплотнительным слоем. Такое крепление является прочным, герметичным, сам профиль устойчив к воздействию агрессивной среды канализационных стоков и не подвержен коррозии. На финальном этапе работ провели реконструкцию колодцев с ремонтом рабочей части камер, устройством новых горловин и плит перекрытия. Сейчас приступили к благоустройству. Производим укладку брусчатки, велодорожек, установку бордюрного камня, восстановление освещения, чтобы данная территория вновь стала удобной, комфортной и радовала нижегородцев», – рассказал руководитель проекта компании-производителя работ ООО «ТЕХНОПОЛИС-С» Дмитрий Багин.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»