Для учеников начальной школы Мининский университет подготовил увлекательные каникулы

Мининский университет подготовил образовательные мероприятия для учеников 1-4 классов на период их летнего отдыха в пришкольных лагерях. Ребят ждут спортивные, творческие, научные мероприятия и медиа мастер-классы, которые для них проведут сотрудники вуза и активные студенты.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что программа университетских каникул очень насыщенная, например, только в Технопарке вуза пройдут 27 мастер-классов с использованием роботов, VR-очков, электронных микроскопов, 3D-принтеров и многого другого.

“Летние каникулы - это не только отдых от контрольных работ и домашнего задания, но и время для расширения кругозора, новых эмоций и впечатлений. И мы приглашаем ребят совершить свои открытия в Мининском университете: провести свой первый эксперимент, создать дизайн шоппера, победить робота на ринге, а также поближе познакомиться со звездами в нашем Планетарии. Спектр программ действительно широк. Уверен, что мастер-классы понравятся детям. И с сентября мы будем ждать их на наши программы дополнительного образования”, - поделился ректор Виктор Сдобняков.

Мастер-классы будут проходить в двух местах: в верхней части города - в Точке Кипения Мининского университета на площади Минина, а также в нижней - в Технопарке вуза. Ознакомиться с программой мастер-классов в Технопарке вуза по адресу ул. Челюскинцев, д.9. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Программа мастер-классов для школьников в Точке кипения Мининского университета тематически разделена на дни. Дети смогут принять участие в Дне археолога, блогера, физика и географа. Школьников ждут квесты, мастер-классы, экскурсии, научные и спортивные игры. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Образовательные и творческие занятия будут проходить в Точке Кипения и в Технопарке вуза

Для записи на образовательные программы необходимо связаться со специалистом Мининского университета. Контакты: тел.: +7 (831) 262-20-44 (доб. 174, 219, 373, 305) – сотрудники Института непрерывного образования, e-mail: cdo@mininuniver.ru.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина