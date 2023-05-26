Процесс вывоза мусора автоматизируют в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Процессов вывоза мусора будет полностью автоматизирован в Нижегородской области. Для этого губернатор Глеб Никитин, руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев и представитель ООО «А.ПРО» Артем Седов подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге 25 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на данный момент в регионе отслеживаются темп вывоза мусора, количество мусоровозов и контейнеров. Благодаря появлению информационной системы будет синхронизировано движение машин с платежными системами. Кроме того, планируется внедрению датчиков, которые определяют объем и массу накопившегося в контейнере мусора.

– Региональные операторы отвечают за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами — это сбор, транспортировка, накопление, обработка, утилизация и захоронение. Они должны создавать оптимальные маршруты, следить, чтобы мусоровозы их соблюдали, обеспечивать менеджмент и контроль, – отметил Денис Буцаев. – В помощь региональным операторам при участии РЭО была создана АИС «А.ПРО». В рамках соглашения РЭО предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, получаемой регионом через систему.

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