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НовостиОбщество25 мая 2023 16:45

Ещё один гуманитарный груз направят из Нижнего Новгорода в зону СВО

Солдатам передадут спецоборудование
Елизавета КОПЫЛОВА
Ещё один гуманитарный груз направят из Нижнего Новгорода в зону СВО

Ещё один гуманитарный груз направят из Нижнего Новгорода в зону СВО

Фото: Олег Укладов

Ещё один гуманитарный груз передадут бойцам в зону спецоперации из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Депутаты ЗСНО закупили для солдат автомобили и высокотехнологичное оборудование.

- Вместе с депутатами закупили спецтехнику, которая будет помогать выполнению военных задач нашим парням. Машины тщательно подготовили - усилили подвеску для лучшей проходимости, - отметил Евгений Люлин.

Депутаты Заксобрания уже больше года системно формируют гуманитарные грузы.

- Закупаем только то, что реально необходимо, выстраивая работу с воинскими частями, - добавил председатель Заксобрания.