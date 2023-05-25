Ещё один гуманитарный груз направят из Нижнего Новгорода в зону СВО Фото: Олег Укладов

Ещё один гуманитарный груз передадут бойцам в зону спецоперации из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Депутаты ЗСНО закупили для солдат автомобили и высокотехнологичное оборудование.

- Вместе с депутатами закупили спецтехнику, которая будет помогать выполнению военных задач нашим парням. Машины тщательно подготовили - усилили подвеску для лучшей проходимости, - отметил Евгений Люлин.

Депутаты Заксобрания уже больше года системно формируют гуманитарные грузы.

- Закупаем только то, что реально необходимо, выстраивая работу с воинскими частями, - добавил председатель Заксобрания.