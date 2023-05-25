Эн+ откроет новое мультимедийное пространство «Мультилаб» в лице № 40

25 мая генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко в торжественной обстановке вручил директору лицея № 40 Наталии Умновой сертификат победителя конкурса «Мультилаб Эн+». В рамках проекта в учебном учреждении будет обустроено новое мультимедийное пространство для развития компетенций школьников в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства.

В мероприятии также приняли участие директор департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода Владимир Радченко, депутат городской Думы Инна Ванькина, ученики лицея и их родители.

– Проект по созданию «Мультилабов Эн+» стартовал в прошлом году сразу в трех городах. В этом году ещё в трёх будут созданы новые высокотехнологические классы, в том числе и в Нижнем Новгороде. На создание «Мультилаба» в лицее № 40 компания направит почти 13 млн, – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Все образовательные учреждения проходили строгий конкурсный отбор. В течение двух месяцев эксперты изучали и оценивали заявки участников по различным критериям: разнообразие образовательных программ, профессиональные компетенции команды проекта, актуальность, перспективы и многое другое.

– Для меня, как и для многих других ребят – это интересный проект. Мы сможем придумывать что-то новое, воплощать в жизнь свои идеи и задумки по IT-направлению, робототехнике. Мне это близко, потому что в будущем хочу стать программистом. Когда откроется «Мультилаб», начну изучать 3D-печать. Хочу узнать все тонкости этого процесса, – поделился ученик 7 «А» Дмитрий Белокрылов.

Все образовательные учреждения проходили строгий конкурсный отбор

Благодаря собственным образовательным программам для школьников и студентов, компания Эн+ последовательно выстраивает подготовку профессиональных кадров. Приоритет этому направлению задал ее основатель Олег Дерипаска. Новые мультимедийные и высокотехнологичные пространства в рамках проекта «Мультилабов Эн+» дадут школьникам возможность попробовать себя в разных дисциплинах и уверенно определиться с будущей профессией.

– Отбор был очень серьёзный, но мы были уверены, что лицей № 40 точно достоин стать победителем. Здесь развивается серьёзное физико-математическое направление для учащихся. И проект по строительству «Мультилаба» позволит не останавливаться на достигнутом и развивать инженерно-технического направление. Суперсовременные пространства для школ Нижнего Новгорода очень нужны. Это позволит вывести образование на совершенно новый качественный уровень, новые победы наших школьников, – подытожил директор департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

Летом в лицее № 40 начнутся ремонтные работы, класс будет оформлен по специально разработанному дизайн-проекту. Помещение оснастят ультрасовременным цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, функциональной мебелью, будет проведено обучение педагогов. Планируется, что «Мультилаб» распахнёт свои двери уже в начале нового учебного года.

Справка:

«Мультилаб Эн+» – это проект компании Эн+ по созданию в учреждениях общего и дополнительного образования современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства и прочих.

Фото: Пресс-служба Ен+