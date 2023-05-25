Госэкспертиза одобрила проект завершения строительства дома на Генкиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госэкспертиза одобрила проект достройки проблемного дома на Генкиной в Нижнем Новгороде. Соответствующие документы были опубликованы в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства (ЕГРЗ).

Долгострой находится в границах улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской. Работы по строительству многоэтажки начались еще в 90-х годах прошлого века, но в 2000-х стройка была заморожена, а застройщика признали банкротом.

24 мая Госэкспертиза выдала положительное заключение по строительсту жилого комплекса.

Напомним, ранее стало известно, что 670 млн рублей выделят на достройку дома на улице Генкиной в 2023 году.