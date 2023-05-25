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НовостиОбщество25 мая 2023 13:50

Госэкспертиза одобрила проект завершения строительства дома на Генкиной

Положительное решение было выдано 24 мая
Елизавета КОПЫЛОВА
Госэкспертиза одобрила проект завершения строительства дома на Генкиной

Госэкспертиза одобрила проект завершения строительства дома на Генкиной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госэкспертиза одобрила проект достройки проблемного дома на Генкиной в Нижнем Новгороде. Соответствующие документы были опубликованы в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства (ЕГРЗ).

Долгострой находится в границах улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской. Работы по строительству многоэтажки начались еще в 90-х годах прошлого века, но в 2000-х стройка была заморожена, а застройщика признали банкротом.

24 мая Госэкспертиза выдала положительное заключение по строительсту жилого комплекса.

Напомним, ранее стало известно, что 670 млн рублей выделят на достройку дома на улице Генкиной в 2023 году.