Нижегородский аквапарк «Океанис» получит налоговые льготы на 408,5 млн рублей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Аквапарк «Океанис» в Нижнем Новгороде получит налоговые льготы на сумму 408,5 млн рублей. Соответствующее инвестиционное соглашение между ООО «Акватория развлечений» и правительством Нижегородской области было утверждено депутатами Законодательного собрания региона 25 мая.

Председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил, проект многофункционального комплекса на проспекте Гагарина получил статус приоритетного в октябре 2022 года. Общий объем инвестиций в проект превысил 7,7 млрд рублей.

- Инвестиционным соглашением между нижегородским правительством и ООО «Акватория развлечений» в период с 1 июля 2023 года до 31 июня 2028 года предполагается льгота по налогу на имущество в размере 386,35 млн рублей. С 1 июля 2023 года до 31 декабря 2024 года - льгота по налогу на прибыль в размере 22,2 млн рублей. При этом бюджетный эффект в рамках соглашения составит более 483 млн рублей, - сообщил Игорь Норенков в ходе доклада.

Депутаты поддержали инициативу и приняли законопроект в двух чтениях.