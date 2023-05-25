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НовостиЭкономика25 мая 2023 13:46

Нижегородский аквапарк «Океанис» получит налоговые льготы на 408,5 млн рублей

Инвестиционное соглашение утвердили депутаты регионального Заксобрания
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский аквапарк «Океанис» получит налоговые льготы на 408,5 млн рублей.

Нижегородский аквапарк «Океанис» получит налоговые льготы на 408,5 млн рублей.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Аквапарк «Океанис» в Нижнем Новгороде получит налоговые льготы на сумму 408,5 млн рублей. Соответствующее инвестиционное соглашение между ООО «Акватория развлечений» и правительством Нижегородской области было утверждено депутатами Законодательного собрания региона 25 мая.

Председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил, проект многофункционального комплекса на проспекте Гагарина получил статус приоритетного в октябре 2022 года. Общий объем инвестиций в проект превысил 7,7 млрд рублей.

- Инвестиционным соглашением между нижегородским правительством и ООО «Акватория развлечений» в период с 1 июля 2023 года до 31 июня 2028 года предполагается льгота по налогу на имущество в размере 386,35 млн рублей. С 1 июля 2023 года до 31 декабря 2024 года - льгота по налогу на прибыль в размере 22,2 млн рублей. При этом бюджетный эффект в рамках соглашения составит более 483 млн рублей, - сообщил Игорь Норенков в ходе доклада.

Депутаты поддержали инициативу и приняли законопроект в двух чтениях.