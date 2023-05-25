Глава города Дзержинска Иван Носков поздравил выпускников с окончанием школы

Сегодня в Дзержинске завершается череда последних звонков. Всего в этом году они прозвучали более чем для 900 выпускников одиннадцатых классов школ. Их поздравили депутаты Государственной и городской Думы, представители Министерства образования и науки Нижегородской области и администрации города Дзержинска. Выпускников школ №№ 18 и 70 вчера и сегодня лично поздравил глава города Дзержинска Иван Носков.

«Глядя на выпускников, всегда вспоминаю свой последний звонок. Этот день нужно обязательно запомнить, потому что это тот самый раздел, когда ваше детство переходит в вашу юность и в ту самую взрослую жизнь, где вы сами отвечаете за себя и свои поступки. Не ваши родители, не преподаватели, а именно вы самостоятельно принимаете решения. Уверен, за одиннадцать лет, которые вы провели в своей школе, каждый многому научился и готов к выпуску. Хочу посоветовать одну простую вещь: не забывайте своих преподавателей, даже самых строгих, навещайте школу и пронесите память через всю свою жизнь. Не теряйтесь, оставайтесь такими же дерзкими, настойчивыми и всегда добивайтесь своего!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В школе № 18, которой 1 сентября 2023 года исполнится 40 лет, в этом году 29 выпускников, двое из которых по итогу обучения получат аттестат о среднем общем образовании с отличием. Классным руководителем выпускного 11А класса является Ольга Сергеевна Столетова. Всего же за время своей работы школа выпустила более 1200 учеников, а для нынешних выпускников, по их собственным подсчетам, прозвенело более 20 тысяч звонков с урока и на урок.

«У нас каждый выпуск замечательный, а этот – особенный, юбилейный. Каждый из ребят – и тех, кто учился здесь с 1 класса, и тех, кто пришел всего два года назад в 10-й – уже стал своим, родным. Это уже не маленькие мальчики и девочки, а красивые юноши и девушки, которые знают, чего хотят в этой жизни, могут постоять за себя и готовы принимать свои решения. Уверена, что каждого ждет впереди интереснейшая жизнь, большие победы, творческие, спортивные, трудовые достижения. Желаю всем самых высоких баллов на экзаменах и от души благодарю родителей, которые всегда активно участвовали в нашей школьной жизни! В добрый путь!» – обратилась к выпускникам директор школы № 18 Елена Федорова.

Уже в эту пятницу для выпускников начнется экзаменационная кампания

В школе № 70 сегодня прозвенел последний звонок для 19 выпускников одиннадцатого класса под руководством преподавателя иностранных языков Натальи Владимировны Распопиной. Двое выпускников также претендуют на аттестат особого образца. В числе отличников – Виктория Писарева, ставшая в 2022-2023 учебном году призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву.

Отметим, что уже в эту пятницу для выпускников начнется экзаменационная кампания. 26 мая пройдет ЕГЭ по географии, литературе и химии, 29 и 30 мая – по русскому языку, который является самым массовым и поэтому разделен на два дня. В следующий четверг и пятницу, 1 и 2 июня, одиннадцатиклассники сдадут математику базового и профильного уровней, 5 июня – историю и физику, 8 июня – обществознание, с 13 по 17 июня – иностранные языки, а 19 и 20 июня – информатику. С 22 июня по 1 июля для выпускников предусмотрены резервные дни.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска