Жители кстовской деревни обеспокоены строительством лодочной станции на местной реке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители кстовской деревни Чеченино обеспокоены строительством лодочной станции, которое началось на местной реке Алферовка. Люди переживают, что из-за этого может произойти обрушение берега, как в соседнем селе Работки. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на местных жителей.

Рабочие появились в Чеченино 23 мая. Они установили на берегу бытовку и приступили к разметке прибрежной территории. Обеспокоенные жители обратились в сельсовет с просьбой прояснить ситуацию. Как выяснилось, нижегородские власти дали разрешение ООО «Водная индустрия 5» на строительство некапитальных объектов лодочной станции в этом месте.

- Компании принадлежит часть водной глади реки Алферовка и земельный участок на берегу деревни Чеченино. На нем намерены разместить пантоны, спуск для лодок, парковку и административную будку. Кроме того, в проекте предусмотрено строительство кафе на свайном фундаменте, которое не считается капитальным объектом, - пишет издание.

Местные жители опасаются, что подобные действия могут привести к оползням и провалам грунта, как это произошло в селе Работки, расположенном на другом берегу реки. Также люди переживают, что эта любимая многими зона отдыха превратится в промзону, ближайшие территории займут стихийные парковки, а на воде будут плавать бензиновые пятна от моторных лодок и катеров.

Администрация сельсовета призывает население войти в положение и не конфликтовать с представителями компании, однако местные жители намерены бороться с освоением родного берега.