Реставрацию ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде планируют начать во второй половине 2023 года Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дворец культуры имени В. И. Ленина в Канавинском районе планируют начать реставрировать во второй половине 2023 года. Об этом сообщил глава минимущества Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира в ЦУР.

Отметим, что долгое время историческое здание пребывает в заброшенном состоянии и не эксплуатируется. Для восстановления ОКН нужен был инвестор, но как заявил Сергей Баринов он уже найден.

Более того министр отметил, что в ближайшее время для инвесторов будет создан личный кабинет, который упростит работу при взаимодействии инвестора и министерства, ведь теперь им будет помогать искусственный интеллект.