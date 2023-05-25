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НовостиОбщество25 мая 2023 10:34

Реставрацию ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде планируют начать во второй половине 2023 года

Объект культурного наследия длительное время не эксплуатировался
Елизавета КОПЫЛОВА
Реставрацию ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде планируют начать во второй половине 2023 года

Реставрацию ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде планируют начать во второй половине 2023 года

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дворец культуры имени В. И. Ленина в Канавинском районе планируют начать реставрировать во второй половине 2023 года. Об этом сообщил глава минимущества Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира в ЦУР.

Отметим, что долгое время историческое здание пребывает в заброшенном состоянии и не эксплуатируется. Для восстановления ОКН нужен был инвестор, но как заявил Сергей Баринов он уже найден.

Более того министр отметил, что в ближайшее время для инвесторов будет создан личный кабинет, который упростит работу при взаимодействии инвестора и министерства, ведь теперь им будет помогать искусственный интеллект.