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НовостиОбщество25 мая 2023 9:10

Более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области

Чаще всего люди «цепляют» их в деревнях
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области.

Более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число нижегородцев, пострадавших от укусов клещей, перевалило за три тысячи. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Нижегородской области с начала сезона зафиксировано 3057 подобных случая.

Чаще всего люди «цепляют» клещей в деревнях и сёлах, на территории садово-огородных участков, на кладбищах и придомовых территориях. В 10 % случаев клещей приносят из леса, и только единичные случаи присасывания происходят в парках и санаториях. Территории парков, напомним, подвергаются акарицидным обработкам, как только сходит снег.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Городецокм, Борском, Ветлужском, Шахунском и Павловском районах. В Нижнем Новгороде это Автозавод, Советский, Ленинский районы, а также много человек пострадали от клещей в Дзержинске.