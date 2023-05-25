Более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число нижегородцев, пострадавших от укусов клещей, перевалило за три тысячи. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Нижегородской области с начала сезона зафиксировано 3057 подобных случая.

Чаще всего люди «цепляют» клещей в деревнях и сёлах, на территории садово-огородных участков, на кладбищах и придомовых территориях. В 10 % случаев клещей приносят из леса, и только единичные случаи присасывания происходят в парках и санаториях. Территории парков, напомним, подвергаются акарицидным обработкам, как только сходит снег.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Городецокм, Борском, Ветлужском, Шахунском и Павловском районах. В Нижнем Новгороде это Автозавод, Советский, Ленинский районы, а также много человек пострадали от клещей в Дзержинске.