Пешеходный переход появился около метро на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде

Фото: тг-канал "Метро НН"

Пешеходный переход появился в районе метро «Парк культуры» на проспекте Молодежном в Автозаводском районе. Об этом сообщает телеграм-канал нижегородского метрополитена.

Недавно здесь начали делать навес над сходом в метро, в связи с чем спуск в тоннель с одной стороны был закрыт для пешеходов. Чтобы людям было удобно попасть в подземку, и было решено организовать здесь пешеходный переход.

Новая «зебра» не регулируется светофором, около нее установлены соответствующие дорожные знаки. Строительство навесов должно закончиться к осени. Останется ли переход после этого времени неизвестно, однако установленные дорожные знаки не являются временными.