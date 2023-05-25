Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 9:01

Пешеходный переход появился около метро на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде

Теперь нижегородцы смогут переходить дорогу по «зебре»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Фото: тг-канал "Метро НН"

Фото: тг-канал "Метро НН"

Пешеходный переход появился в районе метро «Парк культуры» на проспекте Молодежном в Автозаводском районе. Об этом сообщает телеграм-канал нижегородского метрополитена.

Недавно здесь начали делать навес над сходом в метро, в связи с чем спуск в тоннель с одной стороны был закрыт для пешеходов. Чтобы людям было удобно попасть в подземку, и было решено организовать здесь пешеходный переход.

Новая «зебра» не регулируется светофором, около нее установлены соответствующие дорожные знаки. Строительство навесов должно закончиться к осени. Останется ли переход после этого времени неизвестно, однако установленные дорожные знаки не являются временными.