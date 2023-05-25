Иван Носков: «Обновление инженерных сетей – это хороший вклад в будущее»

С 2022 года в Дзержинске реализуется ряд масштабных проектов по реконструкции и строительству инженерных сетей. 23 мая в своем ежегодном отчете глава города Дзержинска Иван Носков уделил особое внимание проекту строительства нового водопровода и главного городского канализационного коллектора, а также завершению газификации поселка Пыра. Проекты находятся на особом контроле Правительства РФ и Нижегородской области, администрации Дзержинска.

«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры лучше всего характеризует заботу власти о качестве жизни населения. В этом смысле Дзержинск сейчас совершает настоящий прорыв, – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя отчет главы города Ивана Носкова о работе, проделанной в 2022 году. – Полным ходом идет масштабная модернизация водопроводной системы: на эти цели привлечены серьезные федеральные средства – более 5 млрд рублей. Прокладываются десятки километров линий Тепловского водозабора, водопроводов. Идет строительство водовода в поселке Пыра, причем с полугодовым опережением графика. Там же достраивается долгожданный магистральный газопровод. Вместе с современными инженерными сетями, газом и водой на территорию приходит комфорт, возрастает ее инвестиционная привлекательность, открываются новые перспективы для жизни людей и активности бизнеса».

Всего после завершения реконструкции в Дзержинске будет проложено 7 километров водопровода в центре города, 17,5 километров второй линии Тепловского водозабора и 7,5 километров труб главного канализационного коллектора. Восьмикилометровый водовод к поселку Пыра был запущен в работу в первой декаде мая текущего года. В общей сложности в рамках реализации федеральной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ» в обновление коммунальных сетей Дзержинска будет вложено более 5,5 млрд рублей федеральных средств.

«Я считаю, что обновление инженерных сетей – это хороший вклад в будущее. Это то самое наследство, которое мы оставляем нашим детям и внукам. На объектах работают профессиональные подрядчики. Работы по строительству водовода не останавливались ни на один день. Чистая вода в поселок Пыра пришла уже в начале мая этого года, то есть на полгода раньше, чем планировалось! – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – В настоящее время проект газификации поселка Пыра выполнен более чем на 80%. Два года назад на место вышел первый рабочий, первый экскаватор, а сегодня до окончания строительства осталось проложить каких-то 800 метров трубопровода. В этом году работы будут завершены».

Также в 2023 году в Дзержинске компанией ПАО «Т Плюс» ведутся масштабные работы по перекладке 22,5 км трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей (для сравнения: в 2022 году заменили 13 км). Общий объем вложений в подготовку дзержинских тепловых сетей к отопительному сезону 2023-2024 гг. превысит 1,8 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска