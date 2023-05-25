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НовостиПолитика25 мая 2023 5:45

Премии помощникам нижегородских депутатов увеличены вдвое

Такое решение приняли на заседании Гордумы 24 мая
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Фото: пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода

Максимальный размер премий помощников депутатов Гордумы Нижнего Новгорода увеличен в два раза. Такое решение приняли народные избранники на заседании 24 мая, пишет NewsRoom24.

Если до этого помощники депутатов могли получить в качестве премии максимум половину оклада, то теперь размер поощрительных выплат может составлять как еще один оклад целиком. Таким образом, надеются депутаты, у помощников появится больше мотивации для работы.

В ходе голосования все депутаты единогласно поддержали инициативу. Известно, что все премии в Гордуме выплачиваются по распоряжению ее председателя Олега Лавричева.