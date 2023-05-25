15 нижегородских аптек продавали препараты для прерывания беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области 15 аптек попались на продаже препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Об этом сообщает Росздравнадзор в своем телеграм-канале.

Запрещенные к свободной продаже препараты были выявлены надзорным органом в ходе мониторинга аптек. Данные наименования могут быть использованы только в лечебных учреждениях под наблюдением врача, поскольку самостоятельное их использование может иметь непредсказуемые последствия и нести угрозу здоровью и даже жизни.

Все аптеки-нарушители получили предостережение Росздравнадзора. Информация о вскрывшихся фактах была также направлена в региональную прокуратуру.