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НовостиОбщество24 мая 2023 18:01

Руководителей паспортно-визового центра задержали по подозрению во взятках в Нижнем Новгороде

Сумма взяток превысила 10 миллионов рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Сумма взяток превысила 10 миллионов рублей

Сумма взяток превысила 10 миллионов рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Директора и заместителя директора паспортно-визового центра задержали за получение взяток в Нижнем Новгороде. Об том сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации ведомства, с 2021 по 2023 год подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий в интересах взяткодателей.

-Всего следствие располагает данными, что сумма взятки превысила 10 миллионов рублей, - отмечают в СУ СК по Нижегородской области.

Подозреваемые уже задержаны, им предъявлено обвинение. В суде рассматривают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.