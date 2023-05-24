Руководителей паспортно-визового центра задержали по подозрению во взятках в Нижнем Новгороде

Сумма взяток превысила 10 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Директора и заместителя директора паспортно-визового центра задержали за получение взяток в Нижнем Новгороде. Об том сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации ведомства, с 2021 по 2023 год подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий в интересах взяткодателей.

-Всего следствие располагает данными, что сумма взятки превысила 10 миллионов рублей, - отмечают в СУ СК по Нижегородской области.

Подозреваемые уже задержаны, им предъявлено обвинение. В суде рассматривают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.